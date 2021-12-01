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Россиянам рекомендовали отменить зарубежные поездки на Новый год

15:38
  • среда
  • 01 декабря 2021

Есть риск провести отпуск в карантине

Зарубежные поездки, запланированные россиянами на новогодние каникулы, лучше отменить. В связи с появлением нового штамма коронавируса "омикрон" существуют большие риски провести отпуск в карантине, а также столкнуться с трудностями с возвращением на родину.
Каждый десятый россиянин готов взять кредит на новогодние каникулы

"Риски большие, и мы не знаем, что произойдет через неделю, через две, какие государства еще закроют свои территории... Можно уехать, но будут большие проблемы с возвратом. Может опять встать в повестку тема вывозных рейсов, могут быть дополнительные ограничения по карантину, самоизоляции и так далее", - заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Матвиенко напомнила, что в африканских странах из-за штамма "омикрон" закрыт не только въезд, но и выезд. Спикер Совфеда призвала россиян очень осторожно и ответственно подойти к выбору места, где планируется провести новогодние каникулы - чтобы не испортить себе отпуск и не потерять накопленные на отдых деньги. Что касается поездок по России, то к таким решениям также надо подходить ответственно. Матвиенко напомнила, что в целом ситуация с COVID-19 стабилизируется, однако в некоторых регионах обстановка напряженная, передает "Интерфакс".

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