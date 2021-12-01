Матвиенко назвала "запредельной историей" санкции против "Северного потока - 2"

В действиях США отсутствует логика

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отреагировала на возможные санкции против газопровода "Северный поток - 2" со стороны Соединенных Штатов.

"Это уже запредельная история, здесь нет ни логики, ни аргументов в пользу принятия. Я очень рассчитываю, что это, может быть, политическая такая шумиха, которая не закончится принятием решения", - цитирует председателя верхней палаты парламента ТАСС.

По словам Матвиенко, если участвовавшие в строительстве газопровода европейские страны промолчат, можно будет перестать говорить о суверенитете Евросоюза.

Как предположила спикер, тема санкций поднимается, чтобы отвлечь внимание от существующих в Штатах внутренних проблем.

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