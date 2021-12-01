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Матвиенко призвала встретить Новый год дома из-за риска не вернуться

16:00
  • среда
  • 01 декабря 2021

Необходимо учесть рекомендации санитарно-эпидемических служб

Россиянам рекомендуется отказаться от поездок в новогодние праздники с учетом ограничительных мер на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 1 декабря, рассказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
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Спикер Совфеда указала, что прогнозировать ситуацию трудно даже на месяц вперед. Некоторые государства уже ввели ограничительные меры и закрыли границы.

Отъезд за рубеж на новогодние праздники несет большой риск трудностей с возвращением, предупредила Матвиенко, "потому что опять могут стать актуальной темы выездных рейсов плюс возникнуть тема изоляции". С учетом этого она призвала "очень внимательно подойти к принятию решения, где провести новогодние каникулы".

Чтобы не испортить себе отдых и не лишиться денег, необходимо следить за ситуацией в мире и прислушиваться к рекомендациям санитарно-эпидемических служб, указала председатель верхней палаты парламента.

Матвиенко также отметила, что пожилым людям вообще следует пока воздержаться от любых поездок, сообщает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин оценил перспективы возвращения к нормальной, допандемийной, жизни. По словам главы государства, "когда-нибудь эта зараза должна нас оставить, когда-то мы ее должны победить и жизнь должна вернуться в нормальное русло".

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