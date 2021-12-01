Путин и Собянин открыли Дом культуры "ГЭС-2" на Болотной набережной

ДК станет важной точкой притяжения

Президент России Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин в среду открыли Дом культуры "ГЭС-2", который расположен на Болотной набережной. В церемонии открытия также принял участие инвестор проекта Леонид Михельсон.

Дом культуры станет важной точкой притяжения на карте города. По словам Собянина, это крупнейший проект преобразования бывшего промышленного здания в открытое культурное пространство, реализованный за последние годы.

Проект включал в себя не только реставрацию здания ГЭС-2 (здание было построено в начале XX века), но и благоустройство части Болотной набережной, а также реконструкцию Патриаршего пешеходного моста, говорится в сообщении на сайте Собянина.

Как ожидается, Дом культуры "ГЭС-2" начнет принимать посетителей уже 4 декабря. Вход будет осуществляться по предварительной регистрации и при предъявлении QR-кода о вакцинации.

Акцент в работе ДК будет сделан на пробуждении интереса к современной культуре. Частью пространства стали художественные резиденции и Актовый зал для театральных постановок и концертов.

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