Как проходило прощание с Александром Градским

Всего мастер выпустил более 40 альбомов и написал музыку к десяткам кинофильмов

В Москве в среду простились с народным артистом России Александром Градским. Траурная церемония состоялась в театре, который носит его имя. Попрощаться с музыкантом пришли его друзья, коллеги и многочисленные поклонники. Александр Градский обладал уникальным голосом и был талантливым композитором и инструменталистом. Его называют пионером русского рока.

Под снегом и дождем сотни человек ждут своей очереди, чтобы проститься и еще раз сказать "спасибо". Друзья, коллеги и те, кто долгие годы видел Александра Градского только на сцене или на экране. Но все это время жил с его песнями.

Бунтарь, стоявший у истоков русского рока, и проникновенный исполнитель романсов, автор опер и сатирических песен под гитару. Его талант нельзя уместить в рамки одного жанра. Но всегда можно узнать с первых нот.

Кстати, композицию "Как молоды мы были" Александра Пахмутова писала для женского вокала. И звучать она должна была нежно и камерно. Но один из звукорежиссеров предложил дать спеть будущий хит Градскому. И тот изменил партитуру, добавив лирической песне мощи. Мощи его голоса.

Так, и режиссер Андрей Кончаловский, сразу влюбившись в эту силу и тембр, наотрез отказывался, чтобы песни в его фильме "Романс о влюбленных" пел кто-то, кроме Градского. С чем был категорически не согласен худсовет.

Солист Большого театра в постановке оперы Римского-Корсакова "Золотой петушок", композитор редких для отечественной сцены жанров рок-оперы и рок-балета. Автор музыки к десяткам кино- и мультфильмов. И, наконец, руководитель собственного музыкального театра. За каждое дело он брался как в первый или, наоборот, в последний раз. Мог давать концерты по пять часов, если видел, что публика не отпускает. Мог репетировать, сутками добиваясь нужного звучания. Несмотря на усталость или плохое самочувствие.

И он работал. Каждую свободную минуту отдавая музыке.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

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