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В филиале Музея Победы открылась экспозиция в честь маршала Жукова

18:12
  • среда
  • 01 декабря 2021

В экспозиции представлено множество уникальных экспонатов

Масштабная экспозиция в честь 125-летия маршала Жукова открылась в среду в филиале Музея Победы в городе Жукове Калужской области. Первую экскурсию провели правнучка маршала Варвара Ерохина и директор музея Александр Школьник, сообщает "ТВ Центр".
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В экспозиции более 150 уникальных экспонатов, в том числе личные вещи полководца. Тематические разделы посвящены юности маршала, его подвигам во время Первой мировой и Гражданской войн, доблести и таланту в годы Великой Отечественной, а также участию Жукова в создании ядерного щита страны и борьбе за реабилитацию советских военнопленных.

Выставка знакомит и с соратниками маршала - Рокоссовским, Баграмяном, Василевским, Коневым.

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