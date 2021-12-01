В филиале Музея Победы открылась экспозиция в честь маршала Жукова

В экспозиции представлено множество уникальных экспонатов

Масштабная экспозиция в честь 125-летия маршала Жукова открылась в среду в филиале Музея Победы в городе Жукове Калужской области. Первую экскурсию провели правнучка маршала Варвара Ерохина и директор музея Александр Школьник, сообщает "ТВ Центр".

В экспозиции более 150 уникальных экспонатов, в том числе личные вещи полководца. Тематические разделы посвящены юности маршала, его подвигам во время Первой мировой и Гражданской войн, доблести и таланту в годы Великой Отечественной, а также участию Жукова в создании ядерного щита страны и борьбе за реабилитацию советских военнопленных.

Выставка знакомит и с соратниками маршала - Рокоссовским, Баграмяном, Василевским, Коневым.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram