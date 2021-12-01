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Москва и Минск договорились о цене на газ

16:53
  • среда
  • 01 декабря 2021

Стоимость согласовали, исходя из условий текущего года

Протокол о порядке формирования цен на российский газ для Белоруссии в 2022 году подписан в Санкт- Петербурге. Белорусский министр энергетики Виктор Каранкевич и посол Белоруссии Владимир Семашко встретились в Северной столице с председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером.
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"Газпром" и правительство Белоруссии подписали протокол о порядке формирования цен при поставке природного газа в республику в 2022 году, уровень цены согласован исходя из условий текущего года", - сообщила пресс-служба белорусского министерства энергетики.

По данным ведомства, уровень цены на газ для Белоруссии на 2022 год согласован исходя из условий текущего года.  Минск будет платить за российский газ 128,52 доллара за тысячу кубометров, передает РИА Новости.

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