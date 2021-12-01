Мишустин отругал "хихикающих" губернаторов

Главы регионов смеялись во время выступления главы Сбера

Михаилу Мишустину пришлось сделать замечание губернаторам, чересчур развеселившимся на заседании комиссии по развитию малого и среднего предпринимательства. Премьер-министр заметил, что главы регионов посмеивались во время выступления главы Сбера Германа Грефа.

"Я смотрел на двух губернаторов, рядом сидели, они во время того, как вы говорили, хихикали. Да. Вот извините за это слово, но я так и скажу. Никитин и прочие", - сказал Мишустин.

Греф в своем выступлении предлагал решения для бизнеса. По словам главы Сбера, "просто делать сложные вещи, и сложно делать простые вещи". Мишустин отметил, что некоторые предприниматели не хотят использовать более сложные технологические навыки. На заседании присутствовали, среди прочих, губернатор Новгородской области Андрей Никитин и глава Калининградской области Антон Алиханов, передает РИА Новости.

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