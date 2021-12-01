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Мишустин отругал "хихикающих" губернаторов

17:19
  • среда
  • 01 декабря 2021

Главы регионов смеялись во время выступления главы Сбера

Михаилу Мишустину пришлось сделать замечание губернаторам, чересчур развеселившимся на заседании комиссии по развитию малого и среднего предпринимательства. Премьер-министр заметил, что главы регионов посмеивались во время выступления главы Сбера Германа Грефа.
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"Я смотрел на двух губернаторов, рядом сидели, они во время того, как вы говорили, хихикали. Да. Вот извините за это слово, но я так и скажу. Никитин и прочие", - сказал Мишустин.

Греф в своем выступлении предлагал решения для бизнеса. По словам главы Сбера, "просто делать сложные вещи, и сложно делать простые вещи". Мишустин отметил, что некоторые предприниматели не хотят использовать более сложные технологические навыки. На заседании присутствовали, среди прочих, губернатор Новгородской области Андрей Никитин и глава Калининградской области Антон Алиханов, передает РИА Новости.

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