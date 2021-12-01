Снегопад оставил без света 150 деревень в Новгородской области

Сроки ликвидации аварии пока не называются
Около 2,5 тысяч человек остались без электричества из-за снегопада в Новгородской области. По данным МЧС, свет отключился в 150 деревнях восьми районов.
"Ремонтными работами занимаются 97 бригад энергетиков с 99 единицами техники", - сообщили в региональном ГУ МЧС.
Ранее сообщалось, что из-за обрывов на ЛЭП в ночь на 30 ноября без света в регионе остались 438 населенных пунктов с населением 14 117 человек. Когда последствия аварии устрант полностью – пока неизвестно, передает "Интерфакс".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram