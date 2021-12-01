В мэрии опровергли информацию о предоставлении сотрудником фейкового сертификата о вакцинации

Проводится проверка

Департамент городского имущества Москвы выступил с опровержением информации, размещенной в ряде СМИ, о том, что их сотрудник якобы предоставил поддельный сертификат о вакцинации от коронавируса.

Как указали в пресс-службе ведомства, предоставленный работником сертификат о вакцинации размещен на портале "Госуслуги".

"Правоохранители ведут доследственную проверку, по результатам которой будет сделан вывод о подлинности сертификата", - приводит АГН "Москва" сообщение ДГИ.

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