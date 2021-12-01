Боевики "Талибана" вступили в сражение с иранскими пограничниками

К границе подтягивается бронетехника

Серьезные бои с применением тяжелых вооружений вспыхнули на границе Афганистана с Ираном. Боевики запрещенного в России радикального движения "Талибан" вступили в схватку с иранскими пограничниками.

По данным афганского агентства Aamaj News, стороны активно применяют артиллерию. Радикалы стягивают к иранской границе бронетехнику, брошенную на афганской территории американским контингентом.

Интенсивные бои идут в уезде Канг провинции Нимроз на севере Афганистана. Несколько иранских КПП на границе после тяжелых боев перешли под контроль "Талибана". Представители радикалов просят местных жителей покинуть свои дома.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram