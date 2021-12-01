Боевики "Талибана" вступили в сражение с иранскими пограничниками

К границе подтягивается бронетехника
Серьезные бои с применением тяжелых вооружений вспыхнули на границе Афганистана с Ираном. Боевики запрещенного в России радикального движения "Талибан" вступили в схватку с иранскими пограничниками.
По данным афганского агентства Aamaj News, стороны активно применяют артиллерию. Радикалы стягивают к иранской границе бронетехнику, брошенную на афганской территории американским контингентом.
Интенсивные бои идут в уезде Канг провинции Нимроз на севере Афганистана. Несколько иранских КПП на границе после тяжелых боев перешли под контроль "Талибана". Представители радикалов просят местных жителей покинуть свои дома.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram