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Нуланд предложила Украине помощь США по урегулированию в Донбассе

18:47
  • среда
  • 01 декабря 2021

Вашингтон может сыграть "вспомогательную" роль – как в 2014 году

Соединенные Штаты готовы сотрудничать с Киевом в его движении в сторону реинтеграции Донбасса. Вашингтон может сыграть вспомогательную роль в урегировании конфликта на юго-востоке Украины, заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.
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"Мы верим, что США могут сыграть вспомогательную роль, как мы делали это в 2014-2016 годах, когда мы заменили нормандский формат, работая параллельно с Киевом", - сказала Нуланд, выступая по видеосвязи на Киевском форуме по безопасности.

Замгоссекретаря также призналась, что власти США обеспокоены поведением президента Белоруссии Александра Лукашенко, передает ТАСС. По словам Нуланд, после того, как Россия "захватила" Крым, белорусский лидер сохранял нейтральный статус. Но теперь Лукашенко пошел дальше - он собирается посетить Крым и признать принадлежность полуострова России – тем самым, убеждена Нуланд, отказываясь от будущего.

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