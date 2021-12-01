Путин и Собянин открыли Дом культуры "ГЭС-2"

Он станет важной точкой притяжения на карте города

Проект, который даёт широкое пространство для творчества. В Москве считанные дни остаются до открытия Центра искусства "Дом культуры "ГЭС-2". Арт-кластер, куда можно пойти всей семьей, с кинотеатром, выставками, мастерскими - результат масштабной реконструкции, крупнейшей в этом роде за последние годы. Новая точка притяжения в двух шагах от Кремля. Что интересного ждёт гостей? Об этом в среду рассказали Владимиру Путину и Сергею Собянину.

Самое сердце столицы. До Кремля прогулочным шагом идти минут семь. Но ритм мегаполиса остаётся за дверями. 36 тысяч квадратных метров. Представить, что раньше в этом пространстве была электростанция, сложно. На территории современного здания ГЭС-2 чего только не было.

В веке XX на этой территории строится Городская электростанция. Проработала она 100 с лишним лет. Затем, когда оборудование устарело, закрылась. В 2014 территорию приобрёл президент фонда современной культуры. И тут же решили создать тут арт-кластер. Пока шло активное строительство, мэрия Москвы благоустраивала территорию вокруг ГЭС-2.

"Здесь большое количество трубопроводов, инженерных коммуникаций перенесли, расширили набережную со спуском к воде. Реконструировали Патриарший мост. Несколько объектов передали в собственность этого проекта под реконструкцию и под снос вот этого. В целом, расчистили площадку. И в этом году сделали благоустройство вообще всей части острова. Остался только небольшой участок под реконструкцию. Это огромный труд системный. И теперь это не просто один объект - он просто в культурном пространстве находится большом", - рассказал Собянин.

"Очень красивый спуск сделали. Ступени. Постоянно народ приходит, сидит там. Очень красивое место", - отметил президент российского фонда современного искусства V-A-C Леонид Михельсон.

И вся эта масштабная работа проведена всего за 4,5 года! Для такой объёмной переделки скорость поразительная. "Я думаю, что это вообще крупнейший проект по реконструкции промышленных и исторических зданий не только в Москве, я думаю, что за последние годы это вообще в мире один из крупнейших проектов!" – сказал Собянин.

Главная задача была отойти от скучного и привычного понимания "музея". Пространство современное и подход к реализации должен быть соответствующий. Вдохновлялись привычным для каждого россиянина образом "дома культуры". Люди должны, в первую очередь, приходить сюда за знаниями. При этом, место не должно терять уюта и камерности.

"Очень интересный элемент в том, что сейчас всё музейное сообщество в мире озадачено найти новые формы для музея. Чтобы людей вовлекать, чтобы они могли быть более заинтересованы", - рассказала генеральный директор российского фонда поддержки современного искусства V-A-C Тереза Иароччи.

Итальянского архитектора Ренцо Пьяно даже не пришлось уговаривать. Как только он услышал о проекте и о его идее - загорелся. В первую очередь, нужно было вернуть зданию исторический облик.

"Каждая колонна была вывезена на реставрацию. Здесь новые колонны только те, которые держат трубы. И работа инженеров была уникальна, потому что в какой-то момент здание просто висело буквально в воздухе над огромным котлованом. То есть то, что сделали коллеги из строительной площадки - просто невероятно. Трубы традиционно ассоциируется с выбросами воздуха, но здесь они стали новыми лёгкими здания. Они забирают воздух на высоте 74 метра, фильтруют его и обеспечивают увеличенную подачу воздуха в здание", - рассказала помощник генерального директора российского фонда современной культуры V-A-C Таисия Баталова.

А из-за игры света кажется, что здание буквально парит в воздухе. Такую атмосферу создавали и для самых юных посетителей: они придут в ГЭС-2 на специальные мастер-классы и уроки искусства. Полноценные полуторачасовые занятия - они станут дополнением к школьной программе.

Собянин: У нас наработан большой опыт с такими проектами. Мы просто направляем классы, рекомендуем педагогам приехать с классом вот в такие пространства: культурные пространства, музеи, технопарки и так далее. Выделяем специальный транспорт, автобусы, сопровождение.

Путин: Мэрия подключается и организует?

Собянин: Да-да. Бесплатно доставляем ребят на такие мероприятия, потому что очень сложно логистику выстроить: безопасность, доставка и так далее.

Леонид Михельсон: Во многих вещах мы работаем вместе с городом. С их помощью намного проще всё получается.

Рядом с главным зданием - каскад сводов. Их обнаружение стало для архитекторов и реставраторов большой неожиданностью. Теперь здесь 8 мастерских. Даже коридор между студиями превратился в уникальное пространство. Всё дело в специальном акустическом эффекте. Здесь есть даже студия звукозаписи.

Вход в обновлённую ГЭС-2 свободный. Никаких билетов и контролёров на входе. Летом все окна и двери вообще панируют открывать на целый день. За счёт чего пространство будет казаться ещё больше. Официальное открытие арт-центра уже в эту субботу - 4 декабря.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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