Запад признался в провале попыток "прочитать" Путина

Из-за этого недоброжелатели России путаются в планах

Недоброжелатели России в замешательстве. Дело в том, что политики и аналитики на Западе не могут понять ход мыслей президента России, "прочитать" Владимира Путина - из-за чего путаются в планах.

"Никто, или очень мало кто знает, как будет действовать Путин", - пишет шведское издание Svenska Dagbladet.

При этом автор статьи убежден, что Москва не планирует вторжения на Украину – несмотря на то, что в Вашингтоне и европейских столицах постоянно твердят о подготовке Россией агрессии. Рассуждения о "российской угрозе" выгодны, прежде всего, самому Киеву, который таким способом привлекает к себе внимание западных партнеров.

Не менее выгодны вбросы о готовящейся "российской агрессии" и Североатлантическому альянсу. НАТО благодаря эскалации сможет некоторое время избегать неприятных вопросов о том, не изжила ли себя эта организация, отмечает автор статьи.

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