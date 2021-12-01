Минздрав утвердил новый порядок выдачи медсправок водителям

Приказ вступит в силу 1 марта 2022-го

Новые правила выдачи медицинских справок водителям предполагают дополнительные токсикологические исследования. Они позволят выявить факт употребления наркотиков или хронический алкоголизм. Приказ Минздрава вступает в силу с 1 марта 2022 года.

"Утвердить: порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств… порядок выдачи медицинского заключения о наличии (об отсутствии) у водителей транспортных средств… медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными средствами", - говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

В Минздраве пояснили, что нововведения касаются, в частности, случаев возврата водительского удостоверения после лишения прав, либо после отбытия наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Этим гражданам придется пройти химико-токсикологическое исследование на наркотики и лабораторные исследования крови или мочи на определение хронического употребления алкоголя, передает РИА Новости.

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