Случаи заболевания штаммом "омикрон" выявлены в 23 странах

В ВОЗ ожидают дальнейшего распространения инфекции

Всемирная организация здравоохранения ожидает дальнейшего роста числа стран, в которых выявлены случаи заболевания штаммом коронавируса "омикрон". На сегодняшний день получены данные из 23 государств, сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Штамм коронавируса "омикрон" обнаружили на юге Африки в ноябре. Отмечается, что эта разновидность распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, выявленные за время пандемии. Кроме того, она содержит большое количество мутаций.

ВОЗ воспринимает такой рост как "крайне экстремальный". В то же вренмя, в организации заявляют, что полный запрет на путешествия не поможет остановить распространение "омикрона", передает "Интерфакс".

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