Республиканцы заблокировали голосование по оборонному бюджету в сенате США

Разногласия возникли, в частности, по поправке о санкциях против "Северного потока 2"

Оборонный бюджет США едва ли будет одобрен в сенате на этой неделе. Сенаторы-республиканцы не согласны начинать процесс голосования по поправкам, одна из которых предусматривает введение санкций в отношении "Северного потока-2".

По данным издания The Hill, для того, чтобы процесс стартовал, необходимо согласие всех сенаторов. Однако пока против начала голосования по 21 поправке выступают как минимум три республиканца, в ближайшее время ожидают присоединение к этой группе еще нескольких однопартийцев.

Республиканцы в сенате считают, что нынешняя администрация США вводит недостаточно серьезные санкции против "Северного потока-2". Во время президентства Дональда Трампа демократы в сенате тоже выступали за жесткие санкции. Теперь же под влиянием Белого дома они изменили свою позицию.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram