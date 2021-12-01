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Митинг противников Зеленского начался на главной площади Киева

21:28
  • среда
  • 01 декабря 2021

Действия властей протестующие называют госпереворотом

Около тысячи человек собрались на площади Независимости в центре украинской столицы. Недовольные действиями властей в Киеве демонстранты заявили, что в стране совершен госпереворот, попрана конституция, а интересы государства сдаются.
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К центральной площади стянуто большое количество силовиков. Наблюдатели сообщают о множестве полицейских автомобилей, автобусов, замечено несколько десятков автозаков и пожарных автомобилей. Движение автотранспорта на центральных улицах Киева перекрыто.

Как сообщает РИА Новости, люди продолжают прибывать на площадь. Ораторы выступают со сцены с надписью "Защити Украину - останови переворот". В толпе развеваются флаги радикалов - Национального корпуса (создан на базе нацбатальона "Азов", против участников которого в России возбуждено уголовное дело), партии "Свобода", а также флаги партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность".

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