Число занятых в сфере ЖКХ Москвы мигрантов сократилось на 40%

В столице все больше рабочих из центральных регионов России

Власти Москвы работают над выполнением поручения мэра столицы Сергея Собянина, сокращая привлечение к работам иностранных граждан. За последнее время число мигрантов, занятых в сфере коммунального хозяйства, сократилось на 40%, сообщил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"Если раньше число мигрантов среди наших работников доходило до 100 тысяч, то сейчас их около 60 тысяч. Но меньше становится не только мигрантов, уменьшилось в целом количество занятых в отрасли - с 600 тысяч до 450 тысяч человек", - сказал Бирюков в интервью "Российской газете".

Заммэра подчеркнул, что такого результата удалось достичь в том числе благодаря применению новых технологий и повышению производительности труда. Бирюков отметил, что на столичных предприятиях ЖКХ все больше работающих из числа жителей Москвы и Московской области, а так же регионов Центральной России. Для сотрудников организованы достойные социально-бытовые условия, медицинское обслуживание, им гарантирована стабильная заработная плата.

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