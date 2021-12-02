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Суд США прекратил дело экс-акционеров ЮКОСа против России

09:28
  • четверг
  • 02 декабря 2021

Ранее дело рассматривалось в Нидерландах

Как передает в четверг ТАСС, Апелляционный суд американского округа Колумбия прекратил дело, в рамках которого бывшие акционеры компании ЮКОС пытались отменить постановление о приостановке разбирательства, в рамках которого хотят взыскать с России 50 миллиардов долларов.
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"После рассмотрения ходатайства апеллянтов о прекращении дела по их согласию суд принял решение удовлетворить ходатайство, данное дело прекращено", - сказано в документе.

Ранее дело рассматривалось в Нидерландах. В 2014 году третейский суд в Гааге удовлетворил ходатайство бывших акционеров нефтяной компании. Это решение было отменено Верховным судом Нидерландов в 2021 году.

При этом различные иски бывших акционеров ЮКОСа к России рассматривались и в других странах, в том числе в США.

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