Суд США прекратил дело экс-акционеров ЮКОСа против России

Ранее дело рассматривалось в Нидерландах

Как передает в четверг ТАСС, Апелляционный суд американского округа Колумбия прекратил дело, в рамках которого бывшие акционеры компании ЮКОС пытались отменить постановление о приостановке разбирательства, в рамках которого хотят взыскать с России 50 миллиардов долларов.

"После рассмотрения ходатайства апеллянтов о прекращении дела по их согласию суд принял решение удовлетворить ходатайство, данное дело прекращено", - сказано в документе.

Ранее дело рассматривалось в Нидерландах. В 2014 году третейский суд в Гааге удовлетворил ходатайство бывших акционеров нефтяной компании. Это решение было отменено Верховным судом Нидерландов в 2021 году.

При этом различные иски бывших акционеров ЮКОСа к России рассматривались и в других странах, в том числе в США.

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