Гинцбург рассказал, какие вакцины можно использовать одновременно

Назальный "Спутник V" не вызывает болевых ощущений

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что "Спутник Лайт" и назальную вакцину против COVID-19 можно использовать одновременно.

"Мы часто делаем одновременно, вреда для организма от этого нет", - отметил специалист в беседе с РИА "Новости".

Ранее заместитель главы центра Денис Логунов рассказал, что назальный "Спутник V" не вызывает болевых ощущений, а побочных эффектов у препарата минимум. Нацелен он на создание для инфекции дополнительного барьера в верхних дыхательных путях.

Как ранее говорил Гинцбург, привитый дополнительно назальной вакциной не сможет быть переносчиков коронавируса.

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