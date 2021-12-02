Гинцбург рассказал, какие вакцины можно использовать одновременно

Назальный "Спутник V" не вызывает болевых ощущений
Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что "Спутник Лайт" и назальную вакцину против COVID-19 можно использовать одновременно.
"Мы часто делаем одновременно, вреда для организма от этого нет", - отметил специалист в беседе с РИА "Новости".
Ранее заместитель главы центра Денис Логунов рассказал, что назальный "Спутник V" не вызывает болевых ощущений, а побочных эффектов у препарата минимум. Нацелен он на создание для инфекции дополнительного барьера в верхних дыхательных путях.
Как ранее говорил Гинцбург, привитый дополнительно назальной вакциной не сможет быть переносчиков коронавируса.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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