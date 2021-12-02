Лукашенко высказался о перспективе единой валюты с Россией

Это более высокий уровень интеграции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью РИА "Новости", что Минск и Москва пока не подошли к созданию единой валюты.

"Это более высокий уровень интеграции, к которому мы не подошли. Подойдем - будем решать", - уточнил белорусский лидер.

Как добавил Лукашенко, вопрос о единой валюте пока поднимать не нужно, к этому следует идти "step by step" (шаг за шагом - прим.ред.).

В сентябре 2021 года Лукашенко и президент России Владимир Путин договорились, что в рамках Союзного государства единой валюты не будет, поскольку страны еще к этому не готовы. Договор о создании Союзного государства был подписан Москвой и Минском в 1999 году.

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