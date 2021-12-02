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Посол Антонов указал на проблему неонацизма в США

09:20
  • четверг
  • 02 декабря 2021

Россия неоднократно обращала внимание на недопустимость ситуации

Как заявил посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов, американская администрация продолжает уличать другие страны в нарушениях прав человека, вместо того чтобы решать внутренние проблемы в области расовой дискриминации и распространения неонацизма.
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"Выставляет себя "главным поборником" свобод в мире. Занята поиском внешних "врагов", пытаясь делить государства на "демократические" и "не очень", - отметил дипломат.

Россия решительно выступает против такого подхода, продолжил Антонов. Он выразил надежду на то, что здравый смысл все-таки возобладает и Вашингтон перестанет рассматривать пропаганду нацизма как "проявление свободы выражения мнения".

Кроме того, посол привел данные экспертов, согласно которым в США сегодня - более 800 действующих экстремистских группировок. Памятники нацистским преступникам установлены в том числе в штатах Нью-Йорк, Иллинойс, Огайо, Нью-Джерси и Висконсин.

Россия неоднократно обращала внимание на недопустимую ситуацию в США с восхвалением нацистов и их приспешников, подчеркнул Антонов.

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