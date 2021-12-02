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"Он заинтересован в войне в Донбассе": эксперт раскрыл планы Зеленского

09:16
  • четверг
  • 02 декабря 2021

Президент Украины узурпировал власть в стране, убежден политолог Сергей Марков

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили речь президента Украины Владимира Зеленского в Верховной Раде. Зачем Владимиру Зеленскому понадобилось делать громкие и ничем не обоснованные заявления об угрозе переворота? На что рассчитывают в Киеве, открыто готовясь к военному разрешению конфликта в Донбассе? До какой степени Запад заинтересован в обострении ситуации? И какой поддержки с его стороны ждут в руководстве Украины? На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков.

"В условиях, когда рейтинг Владимира Зеленского просел, а телеканалы и олигархи объединились против него, он заинтересован в войне в Донбассе. Речь идет об узурпации власти… Все знают, что на Украине американские спецслужбы совершили госпереворот и поставили к власти хунту. Ни один западный политик в этом не сомневается. Но "нашу хунту" надо называть демократией. Как американцы говорят: наши террористы – хорошие террористы. Главное – быть против России и русского языка. По сути западники проваливают задачу поддержания консолидации русофобского украинского режима", - сказал эксперт.

Полный комментарий Сергея Маркова смотрите в видео.

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