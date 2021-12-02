Российская военная полиция в Сирии отметила 10-летие

В день профессионального праздника военнослужащие находились на посту

Впервые гуманитарную помощь получили жители небольшого городка в сирийской провинции Эс-Сувейда. Груз доставили офицеры Центра по примирению. Безопасность колонны обеспечивали сотрудники российской военной полиции. Свой профессиональный праздник они встретили на работе.

Сирия, район в непосредственной близости от зоны деэскалации Идлиб. Опорные пункты российской военной полиции размещены здесь на постоянной основе в нескольких населенных пунктах. Основные задачи - наблюдение за обстановкой, обеспечение безопасности гуманитарных акций и патрулирование. В частности, стратегически важных для страны автомобильных трасс. О том, что дороги под контролем, знают местные жители. Людям сейчас, когда Сирия восстанавливается, очень важно иметь возможность перемещаться между населенными пунктами. И они это ценят.

"Безусловно, мы видим, как люди жили до нашего присутствия и как они потихоньку начинают возвращаться в привычное русло, в довоенное время. Мы это все видим, отмечаем, поведение их тоже меняется. Мы отмечаем для себя, что они к нам относятся с благодарностью", - рассказал Сергей Соболев - замкомандира батальона военной полиции по военно-политической работе.

И так все шесть лет пребывания российских военных полицейских в Сирии. Многие годы камнем преткновения в конфликте двух стран - Сирии и Израиля - являются Голанские высоты. Наши военные полицейские помогают правительственной армии патрулировать прилегающую зону с сирийской стороны. Под контролем местность вдоль линии "Браво" - она разделяет территорию между Израилем и Арабской республикой. Во время войны участок долго удерживали террористы. Сейчас же там размещены пять российских постов. А также под защитой российской военной полиции теперь здесь снова работает миссия ООН.

На КПП - тщательный проверка каждого автомобиля и документов водителя. Пока идет досмотр, экипаж бронемашины находится в полной боевой готовности.

"Здесь немножко более напряженная работа. А так, в целом, работа похожа на ту работу, которую мы выполняем у себя на родине. Ну, конечно, находиться вдали от семьи - это, наверное, самое сложное. В целом, любые тяготы и лишения мы можем переносить стойко, как любой военнослужащий", - заявил Кирилл Патенко, начальник отделения военной полиции.

В день профессионального праздника российские военные полицейские, как и в любой другой день, находятся на посту. В том числе и здесь, в Сирии - и так будет до тех пор, пока это необходимо.

Алексей Платонов. Сергей Ким. "ТВ Центр". Сирия.

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