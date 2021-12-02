Военный погиб во время шторма на острове Итуруп

Ветер опрокинул на него вагончик

Дальний Восток во власти мощного циклона. На острове Итуруп погиб военнослужащий-контрактник. Штормовой ветер опрокинул на него вагончик-теплушку. Несколько человек, которые находились внутри, получили травмы.

На Сахалине фактически закрыт аэропорт. Отменены вылеты на Курильские острова. Остановлено движение по нескольким автотрассам. Школьники отправлены на удалёнку.

В Приморье, где циклон немного отступил, в круглосуточном режиме идёт ликвидация последствий стихии, привлечена тяжёлая снегоуборочная техника. В Уссурийске на помощь коммунальщикам пришёл житель одной из многоэтажек. При помощи своего внедорожника он расчистил придомовую территорию, чтобы другие водители смогли выехать. Чем вызвал восхищение соседей.

В Хабаровском крае из-за непогоды объявлен режим ЧС. За сутки спасатели вызволили из снежного плена около 40 машин, в том числе, большегрузы. Из сугробов сотрудники МЧС помогли выбраться и скорой, которая направлялась по вызову. Сейчас снежный фронт смещается на запад.

"Остаются ограничения для движения пассажирского транспорта и большегрузной техники на 7 участках дорог, один из них это федеральная автодорога направления Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре. По энергоснабжению, пока в 4 муниципальных районах фиксируются нарушения энергоснабжения 8 населенных пунктов. Но в настоящий момент также все бригады находятся в работе, все места прорывов обнаружены. Поэтому к исходу текущих суток эта обстановка нормализуется", - сообщил помощник начальника ГУ МЧС по Хабаровскому краю Виталий Дарчия.

Во власти снежной стихии - федеральная трасса Москва-Санкт-Петербург. Там уже вторые сутки пробки из-за аварий и большегрузов, буксующих в сугробах. МЧС развернула пункты обогрева для водителей.

Устраняют последствия непогоды на Кубани. Там продолжает действовать экстренное предупреждение. Без света до сих пор остаются более 5 тысяч человек.

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