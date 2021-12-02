На Украине обвинили Россию и Германию в задержке сертификации "Северного потока - 2"

Москва преследует корыстные цели, уверяют на Украине

Россия и Германия намеренно затягивают открытие трубопровода "Северный поток — 2" через задержку с сертификацией. Такое мнение высказал украинский эксперт по энергетическим рынкам Валентин Землянский.

По словам Землянского, процесс сертификации газопровода происходит далеко не впервые, условия те же, однако немецкие и российские юристы "не поняли того, что оператор газопровода должен быть зарегистрирован в Германии".

Исходя из этого, украинский эксперт предположил, что "наверняка об этом нюансе знали, но сознательно пошли на это нарушение". Причиной таких действий Землянский считает то, что сложившееся на газовом рынке Европы положение устраивает "Газпром" и российская сторона действует из "корыстных побуждений", получая "дополнительные дивиденды от ситуации".

При этом Москве принципиально, чтобы сертификация проходила в сугубо правовом поле, написал Землянский в статье для издания "Главред".

16 ноября стало известно, что в Германии приостановили процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора трубопровода "Северный поток — 2". Условием возобновления процедуры были названы реорганизации и изменение правовой формы Nord Stream 2 AG: немецкая "дочка" компании-оператора должна будет стать и владельцем, и оператором немецкой части газопровода.

Кремль не видит политической подоплеки в решении регулятора Германии приостановить сертификацию оператора "Северного потока 2", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он напомнил, что в данном случае существуют определенные протоколы и нормы европейского законодательства.

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