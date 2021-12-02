ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В столице открылись уличные выставки к 80-летию битвы за Москву

08:44
  • четверг
  • 02 декабря 2021

Посетители увидят редкие архивные кадры

В столице открылось несколько фотовыставок, приуроченных к 80-й годовщине начала контрнаступления советских войск в битве за Москву. Об этом в четверг, 2 декабря, рассказала заместитель мэра города Наталья Сергунина.
"Заслонили Родину собою": как подольские курсанты задержали немцев под Москвой

Заммэра уточнила, что на выставках в парках и на бульварах Москвы можно увидеть редкие архивные снимки: проход военной техники и пеших расчетов по Красной площади во время военного парада 7 ноября 1941 года, принятие присяги у стен Кремля и строительство заградительных сооружений, работу на оборонных предприятиях и установку противотанковых ежей.

Экспозиции в парках "Красная Пресня", "Фили", в Таганском парке и на Никитском бульваре будут работать до 20 декабря. Посетить выставку на Страстном бульваре можно с 5 декабря по 10 января.

Битва за Москву продолжалась с 30 сентября 1941 года по 20 апреля 1942 года. Переломным для жизни города и страны стало 5 декабря 1941 года, когда началось контрнаступление советских войск.

Как указала председатель столичного Комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова, в сражениях за Москву наши отцы и деды показали врагу, что советский народ не одолеть. Очень важно было подготовить такие выставки и рассказать о подвиге москвичей и советских солдат в годы войны, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Выставка, приуроченная к 80-летию битвы за Москву, в ноябре заработала в Центральном музее Вооруженных сил. Здесь представлены фотографии, мундиры, документы, письма и награды Сталина, Жукова, Рокоссовского.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Битва за Москву
Битва за Москву
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.