В столице открылись уличные выставки к 80-летию битвы за Москву

Посетители увидят редкие архивные кадры

В столице открылось несколько фотовыставок, приуроченных к 80-й годовщине начала контрнаступления советских войск в битве за Москву. Об этом в четверг, 2 декабря, рассказала заместитель мэра города Наталья Сергунина.

Заммэра уточнила, что на выставках в парках и на бульварах Москвы можно увидеть редкие архивные снимки: проход военной техники и пеших расчетов по Красной площади во время военного парада 7 ноября 1941 года, принятие присяги у стен Кремля и строительство заградительных сооружений, работу на оборонных предприятиях и установку противотанковых ежей.

Экспозиции в парках "Красная Пресня", "Фили", в Таганском парке и на Никитском бульваре будут работать до 20 декабря. Посетить выставку на Страстном бульваре можно с 5 декабря по 10 января.

Битва за Москву продолжалась с 30 сентября 1941 года по 20 апреля 1942 года. Переломным для жизни города и страны стало 5 декабря 1941 года, когда началось контрнаступление советских войск.

Как указала председатель столичного Комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова, в сражениях за Москву наши отцы и деды показали врагу, что советский народ не одолеть. Очень важно было подготовить такие выставки и рассказать о подвиге москвичей и советских солдат в годы войны, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Выставка, приуроченная к 80-летию битвы за Москву, в ноябре заработала в Центральном музее Вооруженных сил. Здесь представлены фотографии, мундиры, документы, письма и награды Сталина, Жукова, Рокоссовского.

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