Лукашенко рассказал о содержании новой конституции

Документ опубликуют до Нового года

В проекте новой конституции Белоруссии сохранятся положения о сильной президентской власти. Об этом в четверг, 2 декабря, заявил действующий глава государства Александр Лукашенко.

Как уточнил белорусский лидер, президент, как и в настоящее время, будет формировать правительство и останется главой государства при сильной власти.

Обновление основного закона государства должно гарантировать, что "ни в коем случае никакого двоевластия быть не должно", подчеркнул Лукашенко.

Рассказывая о подготовке новой конституции, президент Белоруссии заявил, что сам ее писал, надиктовывая юристам, потому что "я видел, я — президент — какие мне нужны полномочия, чтобы удержать страну".

Глава государства пообещал, что документ будет обнародован в течение месяца — до Нового года, сообщает РИА Новости.

Ранее Лукашенко рассказал, что работа над новой редакцией конституции Белоруссии продолжается, остался ряд спорных моментов. Референдум по документу состоится не позднее февраля 2022 года.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram