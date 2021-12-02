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Лукашенко рассказал о содержании новой конституции

08:42
  • четверг
  • 02 декабря 2021

Документ опубликуют до Нового года

В проекте новой конституции Белоруссии сохранятся положения о сильной президентской власти. Об этом в четверг, 2 декабря, заявил действующий глава государства Александр Лукашенко.
Лукашенко рассказал об интеграции Белоруссии с Россией

Как уточнил белорусский лидер, президент, как и в настоящее время, будет формировать правительство и останется главой государства при сильной власти.

Обновление основного закона государства должно гарантировать, что "ни в коем случае никакого двоевластия быть не должно", подчеркнул Лукашенко.

Рассказывая о подготовке новой конституции, президент Белоруссии заявил, что сам ее писал, надиктовывая юристам, потому что "я видел, я — президент — какие мне нужны полномочия, чтобы удержать страну".

Глава государства пообещал, что документ будет обнародован в течение месяца — до Нового года, сообщает РИА Новости.

Ранее Лукашенко рассказал, что работа над новой редакцией конституции Белоруссии продолжается, остался ряд спорных моментов. Референдум по документу состоится не позднее февраля 2022 года.

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