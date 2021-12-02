Опрос показал, сколько денег нужно для счастья обычному россиянину

Мужчины хотят больше, чем женщины

Как показал опрос сервиса Superjob, на который ссылается ТАСС, для счастья среднестатистическому россиянину необходимо 178 тысяч рублей в месяц.

"Дороже счастье оценивали лишь в 2017 году (184 тыс. рублей в месяц). В мае этого года запросы были чуть скромнее (173 тыс. рублей)", - сказано в исследовании.

Самые высокие запросы оказались у москвичей - 228 тысяч рублей в месяц. На втором месте идет Владивосток (204 тысячи), далее - Ростов-на-Дону (198 тысяч), Санкт-Петербург (192) и Екатеринбург (186). Самые скромные ожидания - у жителей Оренбурга (138 тысяч рублей в месяц).

Отмечено при этом, что мужчинам для счастья нужно больше, чем женщинам - 203 и 155 тысяч рублей соответственно.

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