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Опрос показал, сколько денег нужно для счастья обычному россиянину

09:28
  • четверг
  • 02 декабря 2021

Мужчины хотят больше, чем женщины

Как показал опрос сервиса Superjob, на который ссылается ТАСС, для счастья среднестатистическому россиянину необходимо 178 тысяч рублей в месяц.
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"Дороже счастье оценивали лишь в 2017 году (184 тыс. рублей в месяц). В мае этого года запросы были чуть скромнее (173 тыс. рублей)", - сказано в исследовании.

Самые высокие запросы оказались у москвичей - 228 тысяч рублей в месяц. На втором месте идет Владивосток (204 тысячи), далее - Ростов-на-Дону (198 тысяч), Санкт-Петербург (192) и Екатеринбург (186). Самые скромные ожидания - у жителей Оренбурга (138 тысяч рублей в месяц).

Отмечено при этом, что мужчинам для счастья нужно больше, чем женщинам - 203 и 155 тысяч рублей соответственно.

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