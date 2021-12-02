ООН указала на рост крайней бедности в мире

Голод остается перспективой для 45 миллионов человек

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов сообщило в обзоре о росте крайней бедности в мире.

"Крайняя бедность вновь растет. Голод остается ужасной перспективой для 45 млн человек в 43 странах", - сказано в документе, который цитирует ТАСС.

Для предоставления помощи наиболее нуждающемуся населению в количестве 173 миллионов человек потребуется 41 миллион долларов, добавили в ООН.

Как отметил заместитель генсекретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, нестабильность усугубилась в различных частях мира. Это касается в том числе Афганистана, Эфиопии, Мьянмы. Многие бедные страны при этом лишены вакцин от коронавируса.

Более 1% мирового населения оказалось перемещено, также говорится в обзоре.

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