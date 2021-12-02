ООН указала на рост крайней бедности в мире

Голод остается перспективой для 45 миллионов человек
Управление ООН по координации гуманитарных вопросов сообщило в обзоре о росте крайней бедности в мире.
"Крайняя бедность вновь растет. Голод остается ужасной перспективой для 45 млн человек в 43 странах", - сказано в документе, который цитирует ТАСС.
Для предоставления помощи наиболее нуждающемуся населению в количестве 173 миллионов человек потребуется 41 миллион долларов, добавили в ООН.
Как отметил заместитель генсекретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, нестабильность усугубилась в различных частях мира. Это касается в том числе Афганистана, Эфиопии, Мьянмы. Многие бедные страны при этом лишены вакцин от коронавируса.
Более 1% мирового населения оказалось перемещено, также говорится в обзоре.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram