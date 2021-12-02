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Вечером - метель: чего ждать от погоды в Москве в четверг

09:03
  • четверг
  • 02 декабря 2021

Будет до минус четырех градусов

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал в беседе с РИА "Новости", что в четверг в Москве ожидается облачная погода.
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"Во второй половине дня, примерно, начиная с 15:00, пойдет снег, к вечеру он будет усиливаться. К 18 часам слабая метель закружит. Небольшой дождь", - уточнил синоптик.

Термометры в городе покажут минус 2 - минус 4, в Подмосковье ноль - минус 5.

Ветер южный 4-9 метров в секунду, атмосферное давление составит 732 миллиметра ртутного столба. Это существенно ниже нормы.

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