Приморье приходит в себя после удара стихии

Наиболее сильный снежный удар пришелся на Владивосток

Владивосток приходит в себя после циклона. На дорогах - пробки, а пешеходам приходится преодолевать нечищеные заснеженные тротуары. Без лопаты автомобилистам до сих пор никуда. Сейчас в городе прекратились осадки, выглянуло солнце, и водители стали доставать свои авто из снежных сугробов.

Транспортный коллапс сохраняется и на третий день после снегопада. Многокилометровые вереницы машин сковали дорожное движение в городе. Добраться до работы вовремя смогли далеко не все.

Уехать на автобусе тоже удается с трудом. Городские власти обязали перевозчиков выйти на маршруты. Однако весь день на остановках общественного транспорта — очереди. Попасть в автобус могут только самые терпеливые.

До сих пор в город запрещен въезд большегрузов. Десятки машин припаркованы на обочине федеральной трассы в ожидании разрешения на движение.

Железными лапами спецмашина загребает снег и отправляет в кузов грузовика. Уборку города ведут круглосуточно. Большую часть работ удается выполнить ночью, когда дороги более свободны. Брошенные на обочинах машины сильно осложняют работу коммунальным службам. Тем не менее, с улиц только за последние сутки вывезли более четырех тысяч кубометров снега.

В Уссурийске на помощь коммунальщикам пришёл житель одной из многоэтажек. Он переоборудовал свой внедорожник, чтобы водители-соседи смогли выехать. Чем вызвал восхищение. Другие горожане помогают откапывать придомовые территории.

Коммунальным службам в ближайшие дни будет помогать погода. По прогнозам синоптиков, значительно потеплеет. Осадков не ожидается.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев. Дальневосточное бюро "ТВ Центра", Владивосток.

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