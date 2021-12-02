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Въездной туризм в России может сократиться на 90% за год

09:11
  • четверг
  • 02 декабря 2021

До пандемии иностранные туристы тратили в России около 11,5 миллиарда долларов

Как сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова, в этом году число посетивших Россию иностранных туристов может сократиться на 90% по сравнению с показателем 2019-го.
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"Падение в этом году въездного туризма, по предварительным данным, составит 90% по сравнению с 2019 годом. Напомню, что до пандемии иностранные туристы тратили в России около 11,5 миллиарда долларов", - отметила Догузова (цитата по ТАСС).

По ее словам, въездной туризм восстанавливается медленнее внутреннего. Причина в том, что ни одно массовое въездное направление не открылось полноценно.

Как уточнила глава Ростуризма, на сегодняшний день Россия восстановила авиасообщение почти с 80 странами, откуда можно въехать при предъявлении ПЦР-теста.

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