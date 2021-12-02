"Должен быть привитый": Милонов потребовал ввести спецправила для Деда Мороза

Роспотребнадзор должен выпустить рекомендации, считает депутат

Эпидемиологическая ситуация с коронавирусной инфекцией требует особых рекомендаций в преддверии Нового года. Об этом в четверг, 2 декабря, заявил заместитель председателя думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов.

Депутат предложил Роспотребнадзору выпустить рекомендации для артистов, которые будут поздравлять российские семьи с Новым годом в образах Деда Мороза и Снегурочки. Милонов указал, что "Дед Мороз посещает несколько семей за день, и он может быть разносчиком заразы".

В связи с этим следует регламентировать, что "Дед Мороз должен быть привитый", подчеркнул Милонов, назвав это вопросом безопасности и ответственности родителей.

Вместе с тем парламентарий выступил против отмены поздравлений с участием Деда Мороза, сообщает РИА Новости.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко напомнила, что рекомендуется отказаться от поездок в новогодние праздники с учетом ограничительных мер на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

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