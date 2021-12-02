Россияне перечислили свои главные достижения в 2021 году

Для трети участников опроса год оказался тяжелым

Более чем у половины россиян, принявших участие в исследовании сервиса "Работа.ру", главное достижение 2021 года связано с трудовой деятельностью.

Среди участников опроса 34% респондентов отметили, что в этом году им удалось сменить работу, 21% сумели найти подработку.

Наряду с этим 20% респондентов совершили путешествие, 18% участников исследования рассказали, что им удалось найти новое хобби, еще 14% опрошенных начали делать накопления.

Еще 11% респондентов в этом году переехали, 9% освоили новую профессию. 8% опрошенных начали заниматься спортом, 7% отправились на курсы повышения квалификации. По 6% участников исследования завели домашнее животное или пошли на образовательные курсы для смены профессии. По 4% приобрели машину или начали изучать иностранный язык, по 3% купили квартиру или вступили в брак.

Оценивая уходящий год, 36% назвали его тяжелым, 12% считают 2021 год вполне удачным. 33% полагают, что 2022 год будет еще сложнее. 5% верят, что следующий год будет проще текущего, 11% участников исследования ждут обычного года, 51% убеждены, что загадывать рано.

На 2022 год 42% опрошенных планируют сменить место работы, 39% — найти подработку, 37% респондентов рассчитывают начать делать накопления, 5% планируют открыть собственный бизнес.

3% россиян в следующем году планируют стать родителями, 2% заведут домашнее животное, 9% займутся спортом. По 8% респондентов планируют переезд или найти новое хобби, по 7% — покупку машины или квартиры, а по 6% — изучение иностранного языка или свадьбу, сообщает РИА Новости.

Ранее опрос ВЦИОМ показал, что счастливыми себя считают 84% россиян, 14% придерживаются обратного мнения.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram