В России выявили 33389 новых случаев коронавируса

Зафиксирован 1221 летальный исход

За последние сутки в России зафиксировано 33389 новых случаев COVID-19, сообщили в оперштабе по контролю за распространением заболевания. Клинических проявлений болезни не имели 7,3% из них.

"Зафиксирован 1221 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 35185 человек", - сказано в сообщении.

Прирост за сутки в Москве составил 3805, в Санкт-Петербурге - 2623, в Подмосковье - 1475.

За все время пандемии в России зарегистрировано 9 703 107 случаев коронавируса. Умерли 277640 пациентов.

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