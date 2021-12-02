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Московские врачи вылечили еще 3634 пациентов с COVID-19

11:46
  • четверг
  • 02 декабря 2021

Выявлено 3805 новых случаев

За сутки в Москве поправились еще 3634 человека с коронавирусом, сообщил федеральный штаб по контролю за распространением заболевания. Таким образом, всего в городе поправились уже 1 779 716 жителей.
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"В Москве выявлено 3805 новых случаев заражения коронавирусом. За сутки госпитализированы 869 человек, скончались 92 пациента. На ИВЛ находятся 568 человек", - уточнили в штабе.

Там призвали всех горожан позаботиться о своей безопасности и пройти вакцинацию. Сделать это можно в поликлинике или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах.

Подробная информация о прививке представлена здесь.

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