Лукашенко назвал условие участия в следующих выборах президента

Все будет зависеть от ситуации в стране, заявил белорусский лидер

Участие в следующих президентских выборах будет зависеть от обстановки в стране. Об этом в четверг, 2 декабря, заявил действующий президентский лидер Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что не держит интригу по данному вопросу, а "честно" не знает, станет ли вновь баллотироваться на данный пост.

При этом Лукашенко отметил, что не собирается "уходить от той большой политики, которая сегодня у нас с тобой перед глазами", сообщает РИА Новости.

Следующие выборы президента Республики Беларусь должны состояться не позднее 20 июля 2025 года, поскольку шестые очередные выборы прошли в 2020 году, а срок полномочий главы государства составляет пять лет.

При этом оппозиция и Запад не признают итоги выборов-2020, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, и требуют скорейшего проведения внеочередных выборов президента.

Ранее Лукашенко рассказал, что в проекте новой конституции Белоруссии сохранятся положения о сильной президентской власти в стране, поскольку "ни в коем случае никакого двоевластия быть не должно".

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