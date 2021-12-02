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Глава Следкома возбудил в отношении Рашкина уголовное дело

09:26
  • четверг
  • 02 декабря 2021

Депутату вменяется незаконная охота

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении депутата Госдумы Валерия Рашкина. Об этом в четверг, 2 декабря, рассказала представитель ведомства Светлана Петренко.
Генпрокурор отверг политическую подоплеку в деле Рашкина

Как уточнила Петренко, дело возбуждено по части 2 статьи 258 Уголовного кодекса (незаконная охота). По данным следствия, в ночь на 29 октября в Саратовской области Рашкин выследил и застрелил лося из карабина, потом попытался скрыть свое оружие и вывезти тушу животного.

Однако машину с депутатом остановил сотрудник комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области, преступление вскрылось.

Поскольку имелись признаки опьянения у Рашкина, находившегося за рулем, а от освидетельствования он отказался, принято решение также привлечь его к административной ответственности, сообщается на официальном сайте Следственного комитета.

По представлению Генеральной прокуратуры Госдума лишила Рашкина депутатской неприкосновенности.

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