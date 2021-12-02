В России могут ввести новые штрафы для водителей

Законопроект направлен на борьбу с лихачами

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов опубликовал в Telegram законопроект, согласно которому в России могут ввести штраф в пять тысяч рублей за умышленное опасное вождение.

Также документ предполагает штраф в размере от 5 до 10 тысяч рублей в случае повторного нарушения (или лишение прав на срок до года).

Увлекающиеся опасным вождением автомобилисты полностью отдают отчет в противоправности своих действий, считает парламентарий, ссылаясь на многочисленные видео в социальных сетях.

Ранее замглавы международного комитета Совфеда Валерий Васильев предложил ввести уголовную ответственность за опасное вождение.

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