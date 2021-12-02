В Иркутске экстренно сел пассажирский самолет

На борту находились 199 человек
В аэропорту Иркутска совершил незапланированную посадку самолет, выполнявший рейс из Магадана в Новосибирск, передает ТАСС.
"Сел благополучно. У него отказала электроника, садились на ручном управлении. Магадан - Новосибирск рейс. 199 человек на борту", - сообщил собеседник агентства.
Пока неизвестно, предоставят ли пассажирам другой борт или они продолжат путь на этом. Информация направлена новосибирскому транспортному прокурору.
Начата проверка случившегося. Работу ведут специалисты Росавиации.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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