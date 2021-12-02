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ФСБ задержала двух агентов СБУ

09:57
  • четверг
  • 02 декабря 2021

Они собирали данные о предприятиях жизнеобеспечения

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали двух агентов Службы безопасности Украины, передает в четверг ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
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"Задержаны два агента Службы безопасности Украины - Коваль Зиновий Зиновьевич, 1974 г. р., и его сын Коваль Игорь Зиновьевич, 1999 г. р., прибывшие на территорию России в целях сбора информации и осуществления фото- и видеосъемки стратегически важных предприятий жизнеобеспечения и объектов транспортной инфраструктуры", - говорится в сообщении ЦОС.

Как уточнили в ФСБ, задержанные были завербованы сотрудником управления СБУ в Тернопольской области - полковником Коваликом Василием Васильевичем. Они сами сознались в этом. Агентам было предложено вознаграждение в размере 10000 долларов.

В автомобиле задержанных нашли оружие, средства индивидуальной защиты. Ведутся дополнительные оперативно-разыскные мероприятия.

Кроме того, стало известно, что ФСБ задержала агента военной разведки Украины, направленного в Россию для совершения теракта. Задержанный - житель Киевской области Цилык Александр Викторович, 1998 года рождения. Он дал признательные показания.

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