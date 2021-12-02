В Москве вор обчистил квартиру со спящими хозяевами

Хозяин забыл закрыть дверь на ночь
В Москве неизвестный обокрал квартиру, пока ее хозяева спали.
Инцидент произошел утром 1 декабря в квартире в Пресненском районе. По словам хозяина, он забыл закрыть на ночь дверь.
Злоумышленник воспользовался ситуацией, проник в жилище и похитил часы Panerai Luminor Power Reserve, а также четыре пары обуви на общую сумму 510 тысяч рублей. Никто из людей не пострадал.
Сейчас вора ищут, по факту воровства проводится проверка, пишет агентство "Москва."Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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