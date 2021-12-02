Жена Моргенштерна нашлась на яхте в Дубае

Пара покинула Россию и не выходила на связь

Супруга рэпера Моргенштерна Дилара Зинатуллина рассказала, что находится на отдыхе в Дубае.

Ранее председатель Следственного комитета России Александра Бастрыкин заявил, что Моргенштерн "торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях". Этому предшествовало признание музыканта виновным в совершении административного правонарушения по статье о пропаганде наркотиков. Был назначен административный штраф в размере 100 тысяч рублей.

После новых обвинений в свой адрес Моргенштерн с женой покинули Россию и пропали из публичного пространства — пара долгое время не выходила на связь и хранила молчание.

Дилара, наконец, поделилась с поклонниками подробностями своего времяпрепровождения. Девушка пожаловалась, что "ничто так не грозит ногтям, как отдых в Дубаях на яхте". Маникюр жены Моргенштерна пострадал во время ночных купаний. В сториз в своем Instagram Дилара продемонстрировала поврежденные ноготки.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram