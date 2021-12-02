Роспотребнадзор опечатал клинику на западе Москвы за нарушение антиковидных мер

Учреждению грозит приостановление деятельности на срок до 90 суток
Роспотребнадзор опечатал клинику "Чайка" на западе Москвы за нарушение мер профилактики коронавирусной инфекции, сообщил в четверг оперштаб по контролю за распространением заболевания.
"В клинике на ул. Крылатской использовали дезсредства с истекшим сроком годности, а иглы для вакцинации пациентов от COVID-19 обеззараживали в колпачках", - сказано в сообщении.
Кроме того, в учреждении воздух не обеззараживался ультрафиолетовыми излучателями, отсутствовала разметка социальной дистанции.
Теперь клинике грозит приостановление деятельности на срок до 90 суток по решению суда.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram