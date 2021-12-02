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Роспотребнадзор опечатал клинику на западе Москвы за нарушение антиковидных мер

10:32
  • четверг
  • 02 декабря 2021

Учреждению грозит приостановление деятельности на срок до 90 суток

Роспотребнадзор опечатал клинику "Чайка" на западе Москвы за нарушение мер профилактики коронавирусной инфекции, сообщил в четверг оперштаб по контролю за распространением заболевания.

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"В клинике на ул. Крылатской использовали дезсредства с истекшим сроком годности, а иглы для вакцинации пациентов от COVID-19 обеззараживали в колпачках", - сказано в сообщении.

Кроме того, в учреждении воздух не обеззараживался ультрафиолетовыми излучателями, отсутствовала разметка социальной дистанции.

Теперь клинике грозит приостановление деятельности на срок до 90 суток по решению суда.

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