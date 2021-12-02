Запад продолжил нагнетать тему мифической российской агрессии

В Кремле не раз подчеркивали, что Россия не планирует агрессивных действий в отношении Украины

"Не хотел бы увидеть вторжения Советского Союза на Украину", - такой ответ получили журналисты на пресс-конференции главы Пентагона, когда попросили его прокомментировать ситуацию на востоке Европы. Генерал Ллойд Остин, конечно, оговорился, но западная пресса продолжает нагнетать тему мифической российской агрессии. Вашингтон сулит Киеву помощь, а Москве грозит новыми санкциями.

Тема российской агрессии небывалого масштаба - это то, без чего уже давно невозможно представить ни один зарубежный саммит. Кажется даже, что встреча и не начнётся, пока все собравшиеся в очередной раз не сойдутся во мнении, что виной всех бед - Москва. Как водится, инициаторы разговора - Соединённые Штаты. Правда, в этот раз грозить пальцем решили не из-за океана, а в непосредственной близости от российской границы - собрались соратники по Североатлантическому блоку в Латвии.

"Мы крайне обеспокоены свидетельствами, что Россия строила планы серьёзных агрессивных действий против Украины. В этот план, в частности, входит попытка дестабилизации обстановки внутри самой Украины. Мы не уверены, принял ли уже президент Владимир Путин это решение, но точно знаем, что он может сделать это в кратчайшие сроки. Поэтому, несмотря на неопределённость, нам необходимо быть готовыми ко всем непредвиденным обстоятельствам и усиленно работать над тем, чтобы Россия сменила курс. Очень важно, чтобы Россия понимала: любое из планируемых ею действий будет иметь серьёзные последствия", - сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Для тех, кто не понял с первого раза, Блинкен повторил свою мысль чуть позднее в интервью журналистам латышского телеканала. Удивительно, но там тема плохого поведения России и очередных санкций в её адрес поднялась лишь один раз.

О том, что Вашингтон внимательно следит за каждым шагом Москвы и в случае чего моментально достанет свой кнут в виде очередного пакета санкций, своему коллеге вторит и Виктория Нуланд. Она накануне выступила на киевском Форуме безопасности. В этот раз, правда, обошлось без печенек - дружбой с Украиной она гордилась в формате онлайн.

"Мы решительны в своем послании Москве: если они будут делать шаги по дестабилизации Украины и используют свои силы для агрессии против Украины, то за этим последуют серьёзные экономические шаги и даже санкции, которых еще не было ранее", - заявила Виктория Нуланд, заместитель госсекретаря США.

Слушать Москву, судя по всему, никто не собирается. О том, что Россия не планирует никаких агрессивных действий в отношении Украины, неоднократно подчёркивали в Кремле. Гораздо интереснее продолжать проталкивать тему антироссийской истерии. Пока за океаном есть на неё спрос. Вот только, похоже, правящая коалиция в лице демократов пока не договорились между собой о том, какими же санкциями больнее уколоть Россию. Поэтому все угрозы звучат одинаково устрашающе, вот только туманно и нелогично.

"Какими могут быть эти новые меры? С самого начала работы нашей администрации мы демонстрировали, что готовы использовать ряд инструментов - экономических и иных - в ответ на враждебные шаги России. И госсекретарь ясно дал понять, что мы без колебаний используем эти инструменты. Но будем делать это в тесном сотрудничестве с нашими партнёрами и союзниками", - рассказала Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома.

Вопрос, не стоит ли всё же сначала поговорить с Россией, даже не обсуждается. Никаких подробностей и о возможной встрече Владимира Путина и Джо Байдена Белый дом не даёт. Ситуация может проясниться уже сегодня. В Стокгольме на полях заседания Совета министров иностранных дел встретятся Сергей Лавров и Энтони Блинкен.

Александра Сергомасова, Виталий Марченко. "ТВ Центр".

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