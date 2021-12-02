Меркель покинет пост канцлера под христианские гимны и панк-рок

Церемония сложения полномочий пройдет сегодня в Берлине

Исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель покинет свой пост под христианские гимны и панк-рок. Стали известны детали официальной церемонии, которая пройдёт сегодня в Берлине.

По традиции канцлера провожают во дворе здания Министерства обороны. Там будет играть военный оркестр, а три композиции уходящий лидер может заказать на свой вкус. Из-за пандемии церемония будет скромной - всего около 200 гостей.

Выполнять обязанности главы правительства Меркель будет до тех пор, пока Бундестаг не утвердит кандидатуру нового канцлера. Предположительно, на следующей неделе им должен стать социал-демократ Олаф Шольц.

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