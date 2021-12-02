Фонд борьбы с лейкемией запустил проект по психологической поддержке пациентов

В нем участвуют добровольцы, которые уже побороли болезнь

Новый проект психологической поддержки под названием "Равные консультанты" запустил Фонд борьбы с лейкемией.

В нем участвуют добровольцы, которые уже побороли болезнь - теперь они сами помогают людям с диагнозом "лейкоз" преодолеть психологические трудности на пути к выздоровлению. Также фонд собирает средства тем, кому срочно требуется лечение.

"Мы оказываем адресную помощь пациентам старше 18 лет. До конца года мы планируем помочь, оказать адресную помощь порядка 300 пациентам", - заявила Юлия Синицына, основатель и программный директор "Фонда борьбы с лейкемией".

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