На форуме "Здравоохранение России" обсудили постковидный синдром

Переболевшим ковидом необходима правильная реабилитация

Борьба с онкологией и сахарным диабетом, профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Эти и другие вопросы обсудили на форуме "Здравоохранение в России 2021". Накануне он прошел в Москве. Центральной темой дискуссий стала реабилитация пациентов, перенесших коронавирус.

Одышка, кашель, депрессия, сердечная недостаточность, тромбоэмболия и еще множество серьезных осложнений. Врачи говорят, что реабилитация после перенесенной коронавирусной инфекции жизненно необходима.

"Этими пациентами нужно заниматься. Поэтому не случайно было обращение президента к Федеральному собранию, потом было постановление правительства соответствующее об углубленной диспансеризации", - сказал Евгений Шляхто, генеральный директор ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова" Минздрава России.

Ведущие врачи страны на экспертной дискуссии говорили о важности диспансеризации. Ведь пациент не всегда может сам адекватно оценить свое состояние.

"Любой пациент, гражданин Российской Федерации, перенесший новую коронавирусную инфекцию, может и мне очень хочется сказать должен прийти на углубленную диспансеризацию по месту прикрепления", - призвала Оксана Драпкина, директор ФГБУ "НМИЦ ТПМ" Минздрава России, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России.

Последствия коронавируса могут дать о себе знать даже через несколько месяцев. Чаще всего фиксируют изменения в легких. Но пульмонологи нашли, что может помочь. Это российский лекарственный препарат. Исследование DISSOLVE по его эффективности и безопасности проводилось в 13-ти медицинских центрах.

"Группа, которым делали "Лонгидазу", она была более тяжелая и по самому ковиду, и по тем функциональным изменениям, которые были. И оказалось, что введение препарата улучшало состояние, уменьшалась одышка. И мы оценивали ее в баллах. Кроме того, улучшалось качество жизни", - сообщила Игнатова Галина, заведующая кафедрой терапии института дополнительного образования Южноуральского государственного медицинского университета, главный внештатный пулмонолог Уральского федерального округа.

Эксперты единодушно сошлись во мнении, что постковидный синдром - это такой же вызов, как и сама коронавирусная инфекция. Всем переболевшим необходима правильная реабилитация.

Екатерина Гоголева, Владимир Черных, "ТВ Центр".

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